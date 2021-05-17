Дуже круто: схудла Джамала в прозорій блузі захопила мережу новою зачіскою

Джамала щасливо посміхається з фото і тримає оберемок букетів. На ще одному кадрі вона позує в одному зі сценічних нарядів - напівпрозорій блузі, елегантиних штани і поясі-корсеті.

Фанам тут же кинувся в очі той факт, що співачка наростила волосся. Після того, як вона розплела афрокосички, довжина її локнів досягала плечей. Тепер же артистка - володарка блискучого і густого волосся нижче талії.

Джамала підкорила стильним образом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники не могли не помітити такі разючі зміни в образі своєї улюблениці. Також вони зазначили, що Джамала схудла і пострункішала, адже вона боролася із зайвою вагою після других пологів під наглядом професіоналів.