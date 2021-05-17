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Дуже круто: схудла Джамала в прозорій блузі захопила мережу новою зачіскою

Автор: Lite

Джамала не може натішитися тим, що тепер вільно може виходити в світ і радувати шанувальників так, нещодавно вона блищала на премії YUNA 2021 у неновому вбранні, демонструючи приголомшливі результати схуднення, а тепер ділиться враженнями від концерту і зустрічі з глядачами після довгої і вимушеної перерви.

Так, на сторінці в Instagram вона опублікувала щасливі фото і поділилася емоціями після виступу.

Джамала щасливо посміхається з фото і тримає оберемок букетів. На ще одному кадрі вона позує в одному зі сценічних нарядів - напівпрозорій блузі, елегантиних штани і поясі-корсеті.

Фанам тут же кинувся в очі той факт, що співачка наростила волосся. Після того, як вона розплела афрокосички, довжина її локнів досягала плечей. Тепер же артистка - володарка блискучого і густого волосся нижче талії.

Джамала підкорила стильним образом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники не могли не помітити такі разючі зміни в образі своєї улюблениці. Також вони зазначили, що Джамала схудла і пострункішала, адже вона боролася із зайвою вагою після других пологів під наглядом професіоналів.

  • Дуже круто з цією довжиною
  • А коли встигли вирости волосся?
  • Красуня
  • Ох, краса яка!
  • Яка схудла! Дуже красива
  • Неймовірна красуня
  • Дуже красива і волосся красиве
  • Без чубчика вогонь

Нагадаємо, що раніше Джамала в топі показала свій пружний прес і плоский животик.

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Новини України Джамала