Очень круто: похудевшая Джамала в прозрачной блузе восхитила сеть новой прической

Джамала счастливо улыбается с фото и держит охампку букетов. На еще одном кадре она позирует в одном из сценических нарядов – полупрозрачной черной блузке, элегантных брюках и поясе-корсете.

Фанам тут же бросился в глаза тот факт, что певица нарастила волосы. После того, как она расплела афрокосички, длина ее локнов достигала плечей. Теперь же артистка - обладательница блестящих и густых волос ниже талии.

Джамала покорила стильным образом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники не могли не заметить такие разительные перемены в образе своей любимицы. Также они отметили, что Джамала похудела и постройнела, ведь она боролась с лишним весом после вторых родов под присмотром профессионалов.