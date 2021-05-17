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Очень круто: похудевшая Джамала в прозрачной блузе восхитила сеть новой прической

Автор: Lite

Джамала не может нарадоваться тому, что теперь свободно и беспрепятственно может выходить в свет и радовать поклонников Так, недавно она блистала на премии YUNA 2021 в неновом наряде, демонстрируя ошеломительные результаты похудения, а теперь делится впечатлениями от концерта и встрече со зрителями после долгого и вынужденного перерыва.

Так, на странице в Instagram она опубликовала счастливые фото и поделилась эмоциями после выступления.

Джамала счастливо улыбается с фото и держит охампку букетов. На еще одном кадре она позирует в одном из сценических нарядов – полупрозрачной черной блузке, элегантных брюках и поясе-корсете.

Фанам тут же бросился в глаза тот факт, что певица нарастила волосы. После того, как она расплела афрокосички, длина ее локнов достигала плечей. Теперь же артистка - обладательница блестящих и густых волос ниже талии.

Джамала покорила стильным образом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники не могли не заметить такие разительные перемены в образе своей любимицы. Также они отметили, что Джамала похудела и постройнела, ведь она боролась с лишним весом после вторых родов под присмотром профессионалов.

  • Очень круто с этой длинной
  • А когда успели вырасти волосы?
  • Красотка
  • Ох, красота-то какая!
  • Какая похудевшая! Очень красивая
  • Невероятная красотка
  • Очень красивая и волосы красивые
  • Без челки огонь

Напомним, что ранее Джамала в топе показала свой внушительный пресс и плоский животик.

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