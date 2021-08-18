Ксенія Мішина оголилася у ванній і розповіла про жіночу привабливість

На фото Ксенія відображена повністю оголеною - вона лежить в пінній ванні, грайливо піднявши одну ногу. В руці у артистки станок для гоління, яким вона проводить по гомілці.

Ксенія Мішина показала оголений знімок з ванної (фото: instagram.com/misha.k.ua)

32-річна Мішина торкнулася теми жіночої енергії і привабливості. За словами актриси, це далеко не завжди залежить від зовнішності.

"Ну що, жіноча енергія входить в чатік! Ох, яку тему хочу з вами обговорити! Що таке жіноча привабливість?! У своєму житті я бачила дуже багато красивих, божественно красивих жінок, але мало бачила вогню в їхніх очах. Знаєте, є такі жінки, вони прямо пливуть. Спочатку охоплюють все своїм поглядом, потім заповнюють простір своєю присутністю і всі хочуть стати до них ближче. Вони просто притягують до себе оточуючих, їх погляди. Хтось відразу знайде в них недоліки, але це буде швидше заздрість. Хтось почне захоплюватися, але байдужих не залишиться. І це не завжди про зовнішність, навіть не про стиль, це про стан", - зазначила зірка.

Ксенія вважає, що жінкам слід приділяти увагу не так одягу та аксесуарам, як любові до свого тіла і прийняттю себе.

"Я знаю дівчат, які не готові витрачати час на процедури, макіяж і виснажливий шопінг. Знаю і таких, хто зробив це своєю рутиною і збирається, як на червону доріжку за 7 хвилин. У них різні цінності, але і це теж не гарант цього внутрішнього сяйва. Я впевнена, що цей стан всередині нас не залежить ні від ролей, ні від одягу та аксесуарів", - поділилася артистка.

Вона закликала всіх бути собою і бути вдячною своєму тілу, яким би воно не було.

"Я відчуваю це, як дозвіл собі бути собою. Прийняття себе і свого тіла. Щастя від проживання кожного моменту. Життя не зі страху, а з цінності, якою просякнута кожна хвилина. Яка ти - не важливо. Важливо, щоб це приносило тобі задоволення. Важливо, щоб підходячи до дзеркала, ти могла щиро сказати "дякую за все!" своєму тілу і ставитися до нього з любов'ю", - розповіла Ксенія.