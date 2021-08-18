Ксения Мишина обнажилась в ванной и рассказала о женской привлекательности

На фото Ксения запечатлена полностью обнаженной - она лежит в пенной ванне, игриво подняв одну ногу. В руке у артистки бритвенный станок, которым она проводит по голени.

Ксения Мишина показала обнаженный снимок из ванной (фото: instagram.com/misha.k.ua)

32-летняя Мишина затронула тему женской энергии и привлекательности. По словам актрисы, это далеко не всегда зависит от внешности.

"Ну что, женская энергия входит в чатик! Ох, какую тему хочу с вами обсудить! Что такое женская притягательность?! В своей жизни я видела очень много красивых, божественно красивых женщин, но мало видела огня в их глазах. Знаете, есть такие женщины, они прямо плывут. Сначала охватывают все своим взглядом, потом заполняют пространство своим присутствием и все хотят стать к ним ближе. Они просто притягивают к себе окружающих, их взгляды. Кто-то сразу найдёт в них недостатки, но это будет скорее зависть. Кто-то начнёт восхищаться, но равнодушных не останется. И это не всегда про внешность, даже не про стиль, это про состояние", - отметила звезда.

Ксения считает, что женщинам следует уделять внимание не так одежде и аксессуарам, как любви к своему телу и принятию себя.

"Я знаю девушек, которые не готовы тратить время на процедуры, макияж и утомительный шоппинг. Знаю и таких, кто сделал это своей рутиной и собирается, как на красную дорожку за 7 минут. У них разные ценности, но и это тоже не гарант этого внутреннего сияния. Я уверена, что это состояние внутри нас не зависит ни от ролей, ни от одежды и аксессуаров", - поделилась артистка.

Она призвала всех быть собой и быть благодарной своему телу, каким бы оно ни было.

"Я чувствую это, как разрешение себе быть собой. Принятие себя и своего тела. Счастье от проживания каждого момента. Жизнь не из страха, а из ценности, которой пропитана каждая минута. Какая ты - не важно. Важно, чтобы это доставляло тебе удовольствие. Важно, чтобы подходя к зеркалу, ты могла искренне сказать "спасибо за всё!" своему телу и относиться к нему с любовью", - рассказала Ксения.