"Куди там Кардашьян!"Слава Камінська спантеличила апетитними форми у відвертому монокіні

Слава Камінська любить провокувати мережеву публіку - вона раз у раз підкидає теми для обговорення підписникам, робить це з гумором і майстерно інтригує. Так, нещодавно вона відпочила в Одесі з колишнім чоловіком Едгаром Камінським і дітьми, і спочатку спробувала приховати свого супутника, але прозорливі шанувальники тут же все дізналися. Вони стали гадати – чи возз'єдналися екси , і активно радити колишньому подружжю знову зійтися. Також Слава часто публікує вельми пікантні кадри зі своєю участю, чим лише підігріває активні обговорення навколо своєї персони.

Зірка повернулася до камери спиною так, що шанувальники змогли оцінити її апетитні пружні сідниці. На ефектному кадрі Слава постала з яскравим макіяжем з акцентом на очі, завила руде волосся в красиві локони і прийняла томну позу і вигідний ракурс перед камерою.

Слава Камінська показала розкішні форми (фото: instagram.com/babaslavka)

"Просто захотілося викласти свою ж....пу. Спасибі фотошопу. Нічого особистого", - як завжди з гумором підписала спокусливе фото знаменитість.

Шанувальники і друзі підхопили жартівливий тон Слави і залишили чимало веселих і смішних коментарів, а також компліменти.