Кухар так розпікала стриптиз Петрожицької, що сама зганьбилася на "Танцях з зірками"

"Танці з зірками" у п'ятому ефірі 27 вересня показували номери за мотивами відомих кіношедеврів. І однією з таких реплік став "Дев'ять з половиною тижнів", який "відтанцювали" Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко.

Катерина Кухар не "зацінила" пристрасний стриптиз актриси. Балерина так сильно критикувала Дар'ю, що переплутала виконавицю головної ролі у культовій картині.

"Не вірю. Якби Ніколь Кідман у фільмі "Дев'ять з половиною тижнів" танцювала б з таким же запалом, як і ви, на її животі ніколи не засмажили б яєчню", - прокоментувала Кухар румбу Дар'ї та Ігоря.

Заковика в тому, що головну роль у фільмі виконала Кім Бейсінгер, а не Ніколь Кідман.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко (відео: YouTube/Танці з зірками)

Українці пишуть в мережі, що Кухар "облажалась":

"А Кухар то облажалася! Ніколь Кідман! Ахаха! Хто ще помітив, ставте лайк!"

"Ну, як би актриса Кім Бейсінгер грала в цьому фільмі";

"Ааа, так то Кідман була! Кухар, мабуть, щось знає";

Зараз Кідман дізналася про себе багато нового (з вуст балерини)".

Нагадаємо, що п'ятий ефір танцювального шоу залишили актор Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Найкращими стали Юлія Саніна та її партнер Дмитро Жук.

Раніше ми писали, що Дар'ї Петрожицькій дісталося від українців за вульгарність в номері зі стриптизом на "Танцях з зірками".

Також ми писали, що Чапкіс назвав найбільш великі номери "Танців з зірками". І Володимир Зеленський опинився в цьому списку.