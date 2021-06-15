Кухар у яскравому етнічному вбранні розповіла про важливу місію: дуже важко і боязно

Для Катерини Кухар червень - знаковий місяць. Так, 10 червня день народження відзначив чоловік прими-балерини Олександр Стоянов , а також у Національній опері України пройшов заключний випускний концерт Київського державного професійного хореографічного коледжу, який ось уже рік як очолює суддя "Танців з зірками".

У залі був аншлаг, а подивитися звітний виступ підопічних Катерини приїхали керівники з різних театрів України та посли з багатьох країн світу.

Сама Катерина вийшла на сцену в колеті кольору фуксії з етнічним чорним орнатментом від відомого українського дизайнера Юлії Магдич. Катерина вбралась в маленьке чорне плаття по фігурі і вибрала елегантні нюдові човники з лаковим чорним мисом.

Вона зізналася, що вперше на сцені Національної опери була в якості керівника коледжу, змінивши пуанти на туфлі на шпильці, а концертний костюм, на елегантне вбрання.

Катерина Кухар організувала випускний концерт своїх підопічних (фото: прес-служба)

"Дуже важко і боязно, турбувалася за кожного з дітей, пам'ятаю, яке говорила кожному з них зауваження, дивилися, чи зрозуміли його він чи вона. Хвилювалася за їх техніку, щоб у них все вийшло. Здається, що мені набагато легше вийти на сцену і станцювати самій, тому що я за них дуже переживала", - зізналася Кухар.

Перед концертом вона добу провела в коледжі, а потім встала о 6 ранку, щоб вирішити організаційні питання.

Попереду у Катерини - благоустрій і ремонт в кампусах, де проживають учні. Наступного року коледж планує співпрацю з Національною французькою академією: обмін студентами, педагогами та спільні гала-концерти.