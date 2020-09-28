Lady in red: Катя Осадча захопила витонченою фігурою в розкішній сукні за 1300 євро

Не обійшлося і без фірмової "фішки" ведучої - стильного капелюшка
Ще зовсім недавно Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим ніжилася в теплих морських хвилях в Туреччині, тепер же вони обидва повернулися в Київ і приступили до роботи. Так, телеведуча активно знімає нові випуски програми "Світське життя", попутно захоплюючи яскравими і стильними луками.
Так, зірка показала у своєму Instagram розкішний образ для свіжого випуску шоу. 37-річна Осадча вбралася в червоне плаття в підлогу з одним голим плечем і пікантним розрізом на стегні. З іншого боку наряду - незвичайний довгий рукав-шлейф, а доповнює аутфит фірмовий знак теледіви - маленький капелюшок з пір'ям в тон наряду.
Катя Осадча підкорила яскравим образом в червоній сукні (фото: instagram.com/kosadcha)
Зазначимо, що ефектне плаття відмінно підкреслило витончену фігуру Каті. Волосся вона зібрала ззаду і зробила макіяж в природних тонах. До речі, вартість вбрання від бренду KATRINE K становить 1340 євро.
Скріншот з сайту katrinekcouture.com
Фолловери захопилися новим образом беззмінної ведучої "Світського життя".
Нагадаємо, Катя Осадча в мікроміні зачарувала яскравим відпочинком з Юрієм Горбуновим в Туреччині.