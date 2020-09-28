Lady in red: Катя Осадча захопила витонченою фігурою в розкішній сукні за 1300 євро

Ще зовсім недавно Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим ніжилася в теплих морських хвилях в Туреччині, тепер же вони обидва повернулися в Київ і приступили до роботи. Так, телеведуча активно знімає нові випуски програми "Світське життя", попутно захоплюючи яскравими і стильними луками.

Так, зірка показала у своєму Instagram розкішний образ для свіжого випуску шоу. 37-річна Осадча вбралася в червоне плаття в підлогу з одним голим плечем і пікантним розрізом на стегні. З іншого боку наряду - незвичайний довгий рукав-шлейф, а доповнює аутфит фірмовий знак теледіви - маленький капелюшок з пір'ям в тон наряду.

Катя Осадча підкорила яскравим образом в червоній сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що ефектне плаття відмінно підкреслило витончену фігуру Каті. Волосся вона зібрала ззаду і зробила макіяж в природних тонах. До речі, вартість вбрання від бренду KATRINE K становить 1340 євро.

Скріншот з сайту katrinekcouture.com

Фолловери захопилися новим образом беззмінної ведучої "Світського життя".

Шикарне плаття lady in Red

Ваше плаття елегатне. Раніше "Світське Життя" показали після Голосу Країни та щоп'п'ятниці альо зараз показують щосуботи. Сьогодні єфір буде після "Танців з Зірками" гарна ідея

принцеса

Найкращу сукню для кращої

Красуня.

Яка гарна сукня

Катя, як завжди неперевершено

Жар-птиця

Красуня

Плаття і весь образ в цілому вогонь

Нагадаємо, Катя Осадча в мікроміні зачарувала яскравим відпочинком з Юрієм Горбуновим в Туреччині.