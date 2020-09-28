Lady in red: Катя Осадчая восхитила точеной фигурой в роскошном платье за 1300 евро

Не обошлось и без фирменной "фишки" ведущей - стильной шляпки
Еще совсем недавно Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым нежилась в теплых морских волнах в Турции, теперь же они оба вернулись в Киев и приступили к работе. Так, телеведущая активно снимает новые выпуски программы "Светская жизнь", попутно восхищая яркими и стильными луками.
Так, звезда показала в своем Instagram роскошный образ для свежего выпуска шоу. 37-летняя Осадчая облачилась в красное платье в пол с одним обнаженным плечом и пикантным разрезом на бедре. С другой стороны наряда - необычный длинный рукав-шлейф, а дополняет аутфит фирменный знак теледивы - маленькая шляпка с перьями в тон наряда.
Катя Осадчая покорила ярким образом в красном платье в пол (фото: instagram.com/kosadcha)
Отметим, что эффектное платье отлично подчеркнуло точеную фигуру Кати. Волосы она собрала сзади и сделала макияж в естественных тонах. К слову, стоимость наряда от бренда KATRINE K составляет 1340 евро.
Скриншот с сайта katrinekcouture.com
Фолловеры восхитились новым образом бессменной ведущей "Светской жизни".
Напомним, Катя Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Юрием Горбуновым в Турции.