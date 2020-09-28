Lady in red: Катя Осадчая восхитила точеной фигурой в роскошном платье за 1300 евро

Еще совсем недавно Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым нежилась в теплых морских волнах в Турции, теперь же они оба вернулись в Киев и приступили к работе. Так, телеведущая активно снимает новые выпуски программы "Светская жизнь", попутно восхищая яркими и стильными луками.

Так, звезда показала в своем Instagram роскошный образ для свежего выпуска шоу. 37-летняя Осадчая облачилась в красное платье в пол с одним обнаженным плечом и пикантным разрезом на бедре. С другой стороны наряда - необычный длинный рукав-шлейф, а дополняет аутфит фирменный знак теледивы - маленькая шляпка с перьями в тон наряда.

Катя Осадчая покорила ярким образом в красном платье в пол (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что эффектное платье отлично подчеркнуло точеную фигуру Кати. Волосы она собрала сзади и сделала макияж в естественных тонах. К слову, стоимость наряда от бренда KATRINE K составляет 1340 евро.

Скриншот с сайта katrinekcouture.com

Фолловеры восхитились новым образом бессменной ведущей "Светской жизни".

Шикарное платье lady in Red

Ваше плаття елегатне. Раніше "Світське Життя" показували після Голосу Країни та щоп'ятниці але зараз показують щосуботи. Сьогодні єфір буде після "Танців з Зірками" гарна ідея

принцесса

Лучшее платье для лучшей

Красуня.

Яка гарна сукня

Катя, як завжди неперевершено

Жар-птица

Красавица

Платье и весь образ в целом огонь

Напомним, Катя Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Юрием Горбуновым в Турции.