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В лакових мікрошортах і міні топі: Надя Дорофєєва влаштувала провокацію зухвалим образом

Новость на русском → Неділя 20 грудня 2020 18:40
В лакових мікрошортах і міні топі: Надя Дорофєєва влаштувала провокацію зухвалим образом Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва вже зайняла крісло нового зіркового тренера шоу "Голос країни 11". Компанію в цьому сезоні їй склала оновлена суддівська трійка - Олег Винник, Тіна Кароль і MONATIK. Правда, шанувальники проекту дуже засмутилися, що більше не побачать в червоному кріслі Дана Балана і навіть підняли бунт у соцмережі. А от Надя тим часом насолоджується своїм новим статусом поки її образ захоплено обговорюють шанувальники. Так, дівчина вирішила ще більше підлив масла у вогонь і опублікувала сміливий лук з кліпу на дебютний сингл Gorit.

Артистка з радістю повідомила, що відео вже зібрало 9 млн переглядів на YouTube. Вона супроводила хорошу новину фото в зухвалому комплекті від українського бренду TTSWTRS.

Сексуальне вбрання співачки складається з чорної лакової куртки з поясом, кроп-топа, що підкреслює контури грудей, і мікрошорт. Свій сміливий лук співачка доповнила босоніжками на платформі Louis Vuitton і окулярами Gentle Monster.

В лакових мікрошортах і міні топі: Надя Дорофєєва влаштувала провокацію зухвалим образом

Надя вбила зухвалим образом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Robo girl", — підписала провокативний кадр Надя. Шанувальники оцінили лук своєї улюблениці.

  • Шикарна
  • Просто найкраща
  • Класна
  • Еротика
  • Красуня
  • Топова
  • Безумовно красиво!

До речі, Надю Дорофєєву в оновленому іміджі порівняли зі Світланою Лободою. Співачка перефарбувала волосся у білий колір і вбралася в зухвалий ансамбль.

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