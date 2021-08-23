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Лавина ніжності: щасливий Горбунов зворушив милим фото знайомства своїх синочків

Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов з головою поринули у нелегкі, але приємні батьківські клопоти -19 серпня у пари народилася друга спільна дитина. Довгоочікуваний синочок з'явився в одному з приватних столичних пологових будинків, а пологи були парнерсьскими - гордий і розчулений тато навіть перерізав пуповину! Тепер мама і малюк вдома, а домочадці допомагають їм у нелегкій справі – доглядати за новим крихітним членом сім'ї, який прикував до себе всю увагу.

Так, Юрій в Instagram показав зворушливу зустріч двох братів - маленького Івана та його новонародженого братика.

У кадрі - старший хлопчик акуратно і дбайливо гладить по голові лежачого на ліжку малюка, який прикрився крихітними ручками. Примітно, що пара перестала ховати обличчя Вані – шанувальники прийшли до висновку, що він дуже схожий на зіркового тата.

"Привіт, братику! Наші хлопці знайомляться!" - підписав він повний ніжності і турботи кадр, додавши хештеги, адресовані дружині - "люблю" і "дякую".

Юрій показав трепетну зустріч двох своїх синів (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники закидали Юрія компліментами, привітаннями і питаннями - їх цікавило, як подружжя назвало дитину.

  • Які у вас хороші сини
  • Ну треба ж, старшенький хмурить носик, як тато! Милота
  • Який момент!
  • Як мило
  • Який класний старший з малюком
  • Яка ніжність!
  • Таке зворушливе фото!

Тим часом Юрій активно готується до святкування Дня Незалежності України та бере активну участь у репетиціях до святкового масштабного концерту та параду. На його сторінці з'явилися перші фото - з Софією Ротару, Лілією Подкопаєвою, Русланою і військовим оркестром.

Юрій Горбунов активно готується до 30-річчя незалежності України (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

До слова, Юрій зі старшим сином до виписки Каті підготували вдома справжній сюрприз для неї, який розчулив новоспечену багатодітну маму.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов