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Леся Нікітюк в облягаючому топі і мікрошортах розохотила мережу ранковою красою: страшая сила

Автор: Lite

Ведуча потішила мережу зовнішнім виглядом з ранку

Леся Нікітюк полюбилася українцям завдяки іскрометному гумору і свїй відкритості. Вона вміє жартувати над іншими і над собою, а самоіронії їй не позичати. Так, Леді Ле не побоялася з'явитися перед шанувальниками "у всій красі" і показати, як вона починає свій ранок. Ведуча розмістила в Instagram пару знімків, на яких постала в масці для обличчя і з патчами.

Леді Ле робить селфі в дзеркалі ванної кімнати. На ній – спокусливий домашній костюм, що складається з топа з невеликою шнурівкою по боках і коротких трикотажних шортах. На руках вона тримає свого улюбленця Рафіка.

"Костюм!" - написала захоплена співачка Мішель Андраде. Леся нарікала: "Костюм хороший... ще б прес".

Леся Нікітюк показала себе з ранку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Прихильники помітили, що під топом у Лесі немає білизни, а також жартували з приводу маски на її обличчі і обсипали компліментами. Багато зазначили, що у Лесі прекрасна фігура і плоский животик, тому вона не повинна переживати.

  • Шикарна
  • Бомба
  • Красотуля
  • Красивий животик, навіщо мужоподібний прес
  • Така мила
  • Краса - це страшна сила!
  • Леся, який прес? У вас прекрасна фігура!
  • Сильний костюмчик!
  • Груди шикарні!
  • Красу нічим не налякаєшь

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в шкіряній спідниці-міні і топі показала зухвалий образ з вечірки.

До речі, Леся Нікітюк висловилася про те, чи вільно її серце.

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Новини України Леся Нікітюк