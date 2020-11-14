Леся Нікітюк в облягаючому топі і мікрошортах розохотила мережу ранковою красою: страшая сила

Леся Нікітюк полюбилася українцям завдяки іскрометному гумору і свїй відкритості. Вона вміє жартувати над іншими і над собою, а самоіронії їй не позичати. Так, Леді Ле не побоялася з'явитися перед шанувальниками "у всій красі" і показати, як вона починає свій ранок. Ведуча розмістила в Instagram пару знімків, на яких постала в масці для обличчя і з патчами.

Леді Ле робить селфі в дзеркалі ванної кімнати. На ній – спокусливий домашній костюм, що складається з топа з невеликою шнурівкою по боках і коротких трикотажних шортах. На руках вона тримає свого улюбленця Рафіка.

"Костюм!" - написала захоплена співачка Мішель Андраде. Леся нарікала: "Костюм хороший... ще б прес".

Леся Нікітюк показала себе з ранку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Прихильники помітили, що під топом у Лесі немає білизни, а також жартували з приводу маски на її обличчі і обсипали компліментами. Багато зазначили, що у Лесі прекрасна фігура і плоский животик, тому вона не повинна переживати.

Шикарна

Бомба

Красотуля

Красивий животик, навіщо мужоподібний прес

Така мила

Краса - це страшна сила!

Леся, який прес? У вас прекрасна фігура!

Сильний костюмчик!

Груди шикарні!

Красу нічим не налякаєшь

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в шкіряній спідниці-міні і топі показала зухвалий образ з вечірки.

До речі, Леся Нікітюк висловилася про те, чи вільно її серце.