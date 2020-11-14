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Леся Никитюк в облегающем топе и микрошортах раззадорила сеть утренней красотой: страшая сила

Автор: Lite

Ведущая позабавила сеть внешним видом с утра

Леся Никитюк полюбилась украинцам благодаря искрометному юмору и своей открытости. Она умеет шутить над другими и над собой, а самоиронии ей не занимать. Так, Леди Ле не побоялась предстать перед поклонниками "во всей красе" и показать, как она начинает свое утро. Ведущая разместила в Instagram пару снимков, на которых предстала в маске для лица и с патчами.

Леди Ле делает селфи в зеркале ванной комнаты. На ней – соблазнительный домашний костюмчик, состоящий из топа с небольшой шнуровкой по бокам и коротких трикотажных шортах. На руках она держит своего любимчика Рафика.

"Костюм!" - написала восхищенная певица Мишель Андраде. Леся посетовала: "Костюм хороший... ещё б пресс".

Леся Никитюк показала себя с утра (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники заметили, что под топом у Леси нет белья, а также шутили по поводу маски на ее лице и осыпали комплиментами. Многие отметили, что у Леси прекрасна фигура и плоский животик, поэтому она не должна переживать.

  • Шикарна
  • Бомба
  • Красотуля
  • Красивый животик, зачем мужеподобный пресс
  • Такая милая
  • Красота - это страшная сила!
  • Леся, какой пресс? У вас прекрасная фигура!
  • Сильный костюмчик!
  • Грудь шикарна!
  • Красоту ничем не спугнешь

Напомним, что ранее Леся Никитюк в кожаной юбке-мини и топе показала дерзкий образ с вечеринки.

К слову, Леся Никитюк высказалась о том, свободно ли ее сердце.

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Новости Украины Леся Никитюк