Леся Нікітюк похвалилася повідомленням від Кім Кардашьян: фотофакт

Нікітюк виклала скрін свого директа, де на самому верху видно повідомлення від Кардашьян. На кадрі видно, як Кім написала "Amazing" ("дивовижний/а" англійською мовою, - прим. ред.) і додала смайлик у вигляді рожевого сердечка.

"Це мені Кім написала? Хлопці, мені написала сама Кім. Значить, я реально емейзін", - написала щаслива Леся.

При цьому українська ведуча вирішила не зупинятися на досягнутому і вирішила "замахнутися" і на красеня Джареда Лето, з яким вона в минулому році випадково поговорила в прямому ефірі в Instagram.

"Джаред? А ти щось будеш писати???" - жартівливо поцікавилася Никитюк.

Також Леся вирішила запитати у своїх шанувальників, чи хочуть вони побачити, що ще написала їй Кім. В опитуванні 97% фоловерів відповіли "так".

Леся Нікітюк показала повідомлення від Кім Кардашьян (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що Нікітюк неодноразово говорила про те, що мріє подружитися з Кардашьян. Вона навіть фотошопила свою фігуру так, щоб вона була схожа на соковиті форми Кім.