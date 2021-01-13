Леся Нікітюк в прозорій мікробілизні змусила мережу червоніти: сексуально небезпечна

Леся Нікітюк останнім часом підігріває інтерес шанувальників пікантними фото – знімки в її фотоблозі стають все відвертішими і відвертіше, а одягу на теледіві – все менше. Так, вона покрасувалася в комплекті чорного кольору і поділилася лайфхаком, як швидко "зробити талію" для ефектного кадру. Але на цьому ведуча не зупинилася. Вона покрасувалася в прозувала мереживному ліфчику пікантного крою.

Леді Ле подражнила підписників в Instagram парочкою звабливих селфі. Леся на них – при повному параді: з макіяжем, укладкою, витонченою ниткою перлів на шиї і золотим тонким браслетом на зап'ясті. Але головне – в прозорому мереживному бюстгальтері з безліччю тонких ремінців-вставок для більшої пікантности.

"Я так завжди з ранку виглядаю. А ви?" - пожартувала над шанувальниками зірка.

Леся Нікітюк спокусила фото у білизні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ольга Сумська поспішила порадувати Лесю компліментом: "Еротично і спокусливо, Лесюня". "Одна я дивлюся не на обличчя?" - запитала Маша Єфросиніна. Шанувальники Лесі не залишилися осторонь.

Шикарна красуня

Ой, ну просто красуня, розквітла за останні пару років

Шикарна

Сексі Леді

Богиня краси

Вау, вогонь

Ви неймовірна. Леді Гага, напевно, Вам заздрить

Ох, яка горяча штучка та Леся

Сексуально небезпечна

Ну просто немає слів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк запалила у ванній з подругою.