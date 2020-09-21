Леся Нікітюк стала схожа на Таїсію Повалій: що вона з собою зробила?!

Леся Нікітюк проміняла відпочинок в жаркій Туреччині на суддівське крісло в шоу "Танці з зірками 2020" – в четвертому прямому ефірі, який відбувся 20 вересня, вона стала запрошеним членом журі. Не обійшлося без іскрометного гумору, який оцінили всі глядачі проекту. Окремо варто сказати про образ Леді Ле. Як сама вона зауважила, макіяж і зачіска ведучої перетворили її на молоду Таїсію Повалій.

Леді Ле вела репортаж з гримерки, а відео поділилася в сторіс Instagram. "Здається, з цим мейком я трохи нагадую таку собі молоду Таїсію Повалій", - вважає Леся. Також вона заспівала куплет хіта співачки "Одолжила" і звернулася до Григорія Чапкіса, який опинився поблизу.

До речі, Леся зайняла почесне місце поруч з Катериною Кухар. Вона блищала в чорній сукні з пір'ям. Макіяж - з акцентом на очі.

"Ще хочу подякувати всіх вас. Якби не ваша підтримка два роки тому на "Танцях з зірками", коли я танцювала, то мене б не покликали. Спасибі вам всім!" - звернулася Леся до своєї численної армії шанувальників.

До речі, глядачі відзначили прекрасний тандем ведучої балкона Маші Єфросиніної, яка професійно і блискуче провела ефір і інтерв'ювала зіркові пари, і і Лесі Никитюк, яка зайняла суддівське крісло.

"Ви з Лесею - це вибух! Самий кльовий і ненудний ефір! Ось що значить професіонали", - писали користувачі мережі.

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До речі, Лесю Нікітюк запідозрили в пластиці і збільшення губ.