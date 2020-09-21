Леся Никитюк стала похожа на Таисию Повалий: что она с собой сделала?!

Леся Никитюк променяла отдых в жаркой Турции на судейское кресло в шоу "Танцы со звездами 2020" – в четвертом прямом эфире, который состоялся 20 сентября, она стала приглашенным членом жюри. Не обошлось без искрометного юмора, который оценили все зрители проекта. Отдельно стоит сказать об образе Леди Ле. Как сама она заметила, макияж и прическа ведущей превратили ее в молодую Таисию Повалий.

Леди Ле вела репортаж из гримерки, а видео поделилась в сторис Instagram. "Кажется, с этим мейком я немного напоминаю такую себе молодую Таисию Повалий", - посчитала Леся. Также она спела куплет хита певицы "Одолжила" и обратилась к Григорию Чапкису, который оказался поблизости.

К слову, Леся заняла почетное место рядом с Екатериной Кухар. Она блистала в черном платье с перьями. Макияж – с акцентом на глаза.

"Еще хочу поблагодарить всех вас. Если бы не ваша поддержка два года назад на "Танцах со звездами", когда я танцевала, то меня бы не позвали. Спасибо вам всем!" - обратилась Леся к своей многочисленной армии поклонников.

К слову, зрители отметили прекрасный тандем ведущей балкона Маши Ефросининой, которая профессионально и блестяще провела эфир и интервьюировала звездные пары, и Леси Никитюк, занявшей судейское кресло.

"Вы с Лесей - это взрыв! Самый клевый и нескучный эфир! Вот что значит профессионалы", - писали пользователи сети.

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К слову, Лесю Никитюк заподозрили в пластике и увеличении губ.