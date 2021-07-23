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Леся Нікітюк блиснула фігурою в бікіні у "власному" готелі

Автор: Марина Настевич

Популярна телеведуча Леся Нікітюк побалувала шанувальників відвертим знімком в бікіні, а заодно і похвалилася своїм "придбанням".

Ефектним фото з відпочинку в Чорногорії зірка поділилася в Instagram.

Леді Ле позувала в світло-рожевому бікіні, демонструючи витончену фігуру і довгі ніжки. Пляжний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами.

За її спиною видніється вивіска з назвою готелю, яка говорить "Nikkitiuk Beach". Винахідлива ведуча явно попрацювала над нею в Фотошопі.

"Прикупила готель, поки на розслабоні, на чілі коротше, зараз пивка принесуть! Літо " – підписала кадр Нікітюк.

Леся Нікітюк похвалилася витонченою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники оцінили струнку фігуру і почуття гумору Лесі і залишили їй багато приємних слів під публікацією.

  • Як лялька Барбі! Мені ви шалено подобаєтеся. Дівчина-вогонь!
  • Готель не завадить напевно
  • Приголомшлива жінка
  • Крута
  • Фігурка вогонь
  • Коли ти все встигаєш
  • Красуня
  • Русалонька.
  • Ноги просто вау
  • Яке тіло
  • Супер Діва
  • У скільки обійшовся?
  • Скоро приїдемо
  • Красаааа!!!! Леся Ти вогонь!!!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в латексі і пухнастому міні викликала фурор у мережі - ведуча показала ефектні образи зі зйомок шоу.

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Леся Нікітюкведущаяфигура