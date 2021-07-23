Леся Никитюк сверкнула фигурой в бикини в "собственном" отеле

Леди Ле позировала в светло-розовом бикини, демонстрируя точеную фигуру и длинные ножки. Пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками.

За ее спиной виднеется вывеска с названием отеля, которая гласит "Nikkitiuk Beach". Находчивая ведущая явно поработала над ней в фотошопе.

"Прикупила отель, пока на расслабоне, на чиле короче, сейчас пивка принесут! Лето", – подписала кадр Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили стройную фигуру и чувство юмора Леси и оставили ей много приятных слов под публикацией.