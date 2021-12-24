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Леся Нікітюк засвітила апетитні сідниці в "хижому" бікіні: жаркий кадр

Автор: Styler

Леся Нікітюк скучила за сонцем і теплом і вирішила порадувати себе, а заодно і своїх численних підписників жарким пляжним фото.

На своїй сторінці в Instagram 34-річна телеведуча показала себе у відвертому купальнику.

На архівному знімку Леді Ле відображена біля спостережної вишки на пляжі - вона спирається на жовту дошку для серфінгу, на якій написано "Служба порятунку".

При цьому на зірці - міні-бікіні з плавками-стрінгами з трендовим анімалістичним принтом, а її поза впівоберта до камери дозволяє помилуватися на апетитні сідниці, тонку талію і довгі ніжки Нікітюк.

"Захотілось теплих фото в своєму інстаграм... У холодному Києві зараз -10", - підписала гарячий кадр Леся.

Леся Нікітюк показала витончену фігуру в бікіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери бурхливо відреагували на нову публікацію ведучої і залишили їй багато коментарів - при цьому деякі вважали фото надто відвертим.

  • Після цього фото в Києві потепліло на пару градусів точно
  • Вау, Леся! Нереальна красуня
  • Леся Іванівна, ви супер
  • Леся рятує Київ від холоду своїми гарячими фото
  • Фото не тепле, а гаряче
  • Ти просто неймовірно шикарна і красива дівчина з ідеальною фігурою і красивими ніжками
  • Виглядає дуже дуже гарно і сексуально і купальник теж
  • Ганьба
  • Фігурка супер
  • Нічого собі
  • Або груди маленькі, або п'ята точка велика, або фотограф ніякий

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в милих шкарпеточках похвалилася подарунком від Святого Миколая.

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Леся Нікітюк