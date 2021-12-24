Леся Никитюк засветила аппетитные ягодицы в "хищном" бикини: жаркий кадр

Леся Никитюк соскучилась по солнцу и теплу и решила порадовать себя, а заодно и своих многочисленных подписчиков жарким пляжным фото.
На своей странице в Instagram 34-летняя телеведущая показала себя в откровенном купальнике.
На архивном снимке Леди Ле запечатлена возле наблюдательной вышки на пляже - она опирается на желтую доску для серфинга, на которой написано "Служба спасения".
При этом на звезде - мини-бикини с плавками-стрингами с трендовым анималистичным принтом, а ее поза вполоборота к камере позволяет полюбоваться на аппетитные ягодицы, тонкую талию и длинные ножки Никитюк.
"Захотілось теплих фото в своєму інстаграм... В холодному Києві зараз -10", - подписала горячий кадр Леся.
Леся Никитюк показала точеную фигуру в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры бурно отреагировали на новую публикацию ведущей и оставили ей много комментариев - при этом некоторые посчитали фото чересчур откровенным.
Напомним, ранее Леся Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая.