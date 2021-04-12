Леся, де штани? Нікітюк здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці з Еліною Світоліною

Для весняного променаду по українській столиці Світоліна вибрала чорні штани і червоний топ, а також чорну куртку. В руці вона тримає блакитну сумочку від Jacquemus.

Нікітюк ж віддала перевагу дещо дивному образу - ведуча позувала в ультракоротких бежевих шортах, які поєднала з білою сорочкою і дутою курткою, під якими їх практично і не видно. Лук доповнили високі чоботи і чорна сумка з ручкою-ланцюжком від Prada. Відзначимо, що вартість такої сумки - 1100 євро (36,500 гривень).

"Погуляли знатно. Еліна Світоліна, ти моя супержінка", - підписала кадри Леся.

Леся Нікітюк прогулялася по Києву з першою ракеткою України Еліною Світоліною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Спільна прогулянка зіркових подруг не залишилася без уваги користувачів мережі, а ось аутфит Нікітюк викликав у них подив і став приводом для жартів у коментарях.