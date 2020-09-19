Леся Нікітюк в одному халаті запідозрили у збільшенні губ, а вона поділилася б'юті-лайфхаками

Леся Нікітюк ретельно доглядає за собою і завжди залишається на висоті – в кадрі, на відпочинку або в розслабленій домашній обстановці. Для квітучого зовнішнього виду потрібен повноцінний відпочинок, тому ведуча вирішила не відставати від зіркових колег, які наздоганяють літо в Туреччині і теж відправилася у відпустку до моря. Вона ділиться яскравими і чаруючими кадрами з шанувальниками і демонструє фігуру в купальниках.

Так, на новому знімку в Instagram вона постала в халаті на голе тіло і з рушником на голові, зробивши фото прямо в номері готелю, де зупинилася.

"Дуже часто в пресі зустрічаються заголовки, типу: Як повернути молодість шкірі обличчя? Мій рецепт: 7 днів конкретного відпочинку, сонце, море, сон, коктейль, риба, овочі, SPF 50 PA +++", - поділилася своїм лайфхаком ведуча.

Леся Нікітюк поділилася секретами квітучого вигляду (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Судячи з фото, ще коректор, тоналка, бронзери і хайлайтер", - зазначив хтось із шанувальників. Леся не стала заперечувати: "Ну зрозуміло, мій улюблений легкий нюд!" Інші ж користувачі припустили, що ведуча збільшила губи.

Скріншот коментарів

"Леся, губи - вогонь, подкалывала їх?" - запитала одна з підписниць. "Ні! Я скажу коли" - пообіцяла Леся, але шанувальники не повірили їй. "Ну не було у верхньої губи такий у Лесі", "Ну навіщо ти їх надула? Натуральні були краще", "А що з губами?", "Леся, залишайся природною, ти набагато симпатичніше, ніж зараз", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

До речі, раніше Леся здивувала зізнанням – вона стане запрошеним членом журі чевертого прямого ефіру "Танців з зірками 2020", який відбудеться 20 вересня."Так сказати - занурююсь з головою в проект "Танці з зірками". Ще й в якості жюрі. Хто б міг подумати? Нежданчік", - порадувала шанувальників новинами Леся. Прихильники відразу ж згадали про конфлікти ведучої з Владом Ямою і критику в сторону теледіви від суворої Катерини Кухар і припустили, що випуск буде дуже спекотним, адже Леді Ле гостра на язик.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в ім'я любові зробила виняток на відпочинку в Туреччині.