Лежала під крапельницею: Дімопулос зробила відверте зізнання про "Танці з зірками"

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос розповіла про виснажливі тренування під час підготовки номерів. Екс-"ВІА Гра" одного разу навіть втратила свідомість, після чого довелося відновлюватися за допомогою крапельниці.

Дімопулос каже - вона так напружено тренувалася, що важко було зупинитися навіть тоді, коли цього вимагав організм, пишуть Факти.

Зірка розповіла, що через перфекціонізм відточувала номери до тих пір, поки вони не ставали ідеальними. І одного разу, вже під кінець проекту, втратила свідомість, повертаючись додому.

"Це сталося в парадному, під кінець проекту. Я поверталася після примірки вже за північ. До цього у нас з партнером було кілька днів і довгих виснажливих репетицій... Загалом, безсонні ночі, фізична втома й емоційне виснаження призвели до непритомності. Але я швидко прийшла в себе. Мені поставили крапельницю, і репетиції поновилися", - розповідає Санта.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (фото: 1plus1.ua)

Разом з партнером Максом Леоновим вони тренувалися від 5 до 15 годин на добу. Частенько відточування номерів закінчувалося після опівночі.

Нагадаємо, що 29 листопада відбувся фінал "Танців із зірками". Переможцями стали Санта Дімопулос і Макс Леонов. Але екс-"ВІА Гра" віддала кубок власниці другого місця - Юлії Саніній. Дімопулос заявила, що Саніна заслуговує на перемогу більше, тому що почала займатися танцями лише з приходом на проект.