Лілія Ребрик в одному рушник поскаржилася на труднощі: не дадуть розслабитися

Лілія Ребрик не тільки ведуча, але і актриса. Вона не звикла сидіти без діла і навіть у свої вихідні знаходить, чим зайнятися, адже вона мама двох діток, чудова господиня і ідеальна дружина. Звичайно, їй дуже хочеться повноцінно розслабитися і виглядати бездоганно завжди і скрізь. Але дозволити собі це може тільки ...на знімальному майданчику! Лілія розповіла шанувальникам про своїх неідеальних будні і зробила справжню сповідь.

На своїй сторінці в Instagram вона розмістила парочку кадрів зі зйомок. На одному з них вона лежить на білосніжних простирадлах в шовковому халатику з розпущеним волоссям і ідеально нафарбованими червоною помадою губами, легким освіжаючим макіяжем. На другому знімку позує у ванній кімнаті в одному рушник.

"У такі морозні дні з-під ковдри вилазити не хочеться. Вранці на градуснику було -8! Це, звичайно, не -19, як вчора, але такий вітер, що здається навіть холодніше! Єдине, чого хочеться, - так це випити чашечку гарячого латте, лягти в хорошому шовковому халаті в теплу постіль, щоб волосся ідеально расчесне, і манікюр ідеальний ... І так лежати, лежати і лежати цілий день!" - поділилася своєю мрією Лілія.

Лілія показала, як виглядає на знімальному майданчику (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вона зазначила, що така безуречная картинка буває тільки, на жаль, в кіно. "Прокидєшся з ідеально намальованими губами (як на фото), з нафарбованими міліметр до міліметру віями, з укладеним волоссям як з салону краси і випрасуваному халатику. Насправді ж все інакше: вскочив у паніці 8, так як в вихідний тиждень звичка прокидатися о 4.07 не відпускає і в тебе б'ється серце, бо боїшся, що проспав", - розповіла про свої нелегкі будні і графік ведуча.

"Двоє дітей особливо розслабитися вранці також не дадуть: час готувати сніданок, а потім проконтролювати треба, щоб всі вмилися, переодяглися, до дистанційного навчання приготувалися, а далі вже й собака проситься на прогулянку (тут, правда, відповідальна Діана) і коли все це зробиш, здавалося б, можна і латте випити, і під теплу ковдру повернутися ... А пізно вже! День вже почався і полежати можна буде хіба що з нафарбованими віями і гарною зачіскою тільки під час зйомок у кіно!" - знайшла вихід із ситуації Лілія.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зізналася, що не любить робити після свят.