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Лілія Ребрик показала чесні фото з чоловіком без гламуру і макіяжу: так і живемо

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася в мережі добіркою веселих і смішних фото зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким. За словами артистки, на цих кадрах вони вийшли дуже справжніми.

Знімки "дикої сімейки" були опубліковані в Instagram теледіви.

На фото Лілія та Андрій відображені під час веселощів на дні народження ведучого Анатолія Анатоліча. Парочка танцює і сміється, на одному знімку Дикий забавно схопив дружину за попу, а на іншому - з перебільшеним інтересом дивиться на її груди.

До слова, подружжя навіть одяглися в наряди, що поєднуються - сірі штани і білий верх, який у Ребрик плавно переходить в той же сірий. Талію вона підкреслила широким тканинним поясом.

Лілія Ребрик показала, як вони з чоловіком поводяться у звичайному житті (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Як зазначила ведуча, саме такі фото найбільше характеризують їх з чоловіком у звичайному житті.

"Шок контент! Дикий & Ребрик! Жодного гламуру, жодного постановочного кадру, мінімум макіяжу - такі, як є насправді! Ці фото, як ніякі інші, характеризують нас! Ми так і живемо! Наше кохання приправляємо жартами, оптимізмом, сміхом і танцями. А що для Вас у стосунках найголовніше? P. S. Фото зроблені під час ДН Анатоліча", - поділилася артистка.

Підписники оцінили позитивні фото і засипали пару теплими коментарями.

  • Ви класнючі!! Справжні! Тішить кожне ваше сторіс і пости. Так приємно стежити за вами
  • На вас тільки і потрібно рівнятися
  • Реальна "Дика сімейка". Молодці
  • Я Вами завжди захоплююсь! Ви неймовірні, ви справжні!
  • Справжні емоції
  • Суперські, подобається на вас дивитися!
  • Нереальні!!!
  • Класні фотографії та море позитиву! Спасибі!
  • Ідеальна пара

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розсекретила заробітки і поділилася особливим для себе посланням.

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Лілія Ребрик