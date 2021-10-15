Лілія Ребрик показала чесні фото з чоловіком без гламуру і макіяжу: так і живемо

На фото Лілія та Андрій відображені під час веселощів на дні народження ведучого Анатолія Анатоліча. Парочка танцює і сміється, на одному знімку Дикий забавно схопив дружину за попу, а на іншому - з перебільшеним інтересом дивиться на її груди.

До слова, подружжя навіть одяглися в наряди, що поєднуються - сірі штани і білий верх, який у Ребрик плавно переходить в той же сірий. Талію вона підкреслила широким тканинним поясом.

Лілія Ребрик показала, як вони з чоловіком поводяться у звичайному житті (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Як зазначила ведуча, саме такі фото найбільше характеризують їх з чоловіком у звичайному житті.

"Шок контент! Дикий & Ребрик! Жодного гламуру, жодного постановочного кадру, мінімум макіяжу - такі, як є насправді! Ці фото, як ніякі інші, характеризують нас! Ми так і живемо! Наше кохання приправляємо жартами, оптимізмом, сміхом і танцями. А що для Вас у стосунках найголовніше? P. S. Фото зроблені під час ДН Анатоліча", - поділилася артистка.

Підписники оцінили позитивні фото і засипали пару теплими коментарями.