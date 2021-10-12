Ребрик розсекретила заробітки і поділилася особливим для себе посланням: не зраджуй сміливим бажанням

Лілію Ребрик її шанувальники давно прозвали енерджайзером - через працьовитість, життєрадісність, невгамовний оптимізм і енергійн ість. Ведуча і актриса реалізувала себе відразу в декількох професіях і напрямках, і на досягнутому зупинятися, як з'ясувалося, не збирається!

Телезірка на сторінці в Instagram показала особливо для себе лист-послання і заговорила про можливості сучасності, а також власні заробітки.

Ведуча поділилася сонячним фото, на якому позує в коротких білих шортах, шовковій майці в тон і жовтому легкому жакеті.

"Я б написала так: "Ліля! Тобі зараз 13 у тебе саме перехідний вік, ти вперта (часом навіть занадто), але ти дуже старанна і працьовита, так і використовуй свою впертість на шляху до мети. Не втратить це все в собі! Будь відданою своїй мрії! Не зраджуй своїм сміливим бажанням! Не звертай зі свого шляху! Пізнавай нове, відкривай собі світ, вбирай в себе знання і не забувай, що ти у себе одна!"- поділилася своїм листом у минуле ведуча.

Лілія Ребрик поділилася листом для себе в минуле (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вона додала, що її підліткового віку часи сильно змінилися, і додала, що сучасна молодь годинами може пропадати в Інтернеті, але навіть сидіння в мережі можна перетворити в корисну і прибуткову справу.

Для Лілії соцмережі відкрили нову професію і допомогли додатково заробляти. Завдяки Instagram телезірка навчилася бути більш відкритою до людей, знайшла купу знайомств і отримала можливість глибше пізнавати світ.

Ведуча тільки "за" онлайн професії - вони відкривають перспективи для все і є гарною підмогою для школярів, студентів, матусь в декреті і є совєрідною подушкою безпеки для того, хто з тих чи інших причин втратив роботу.

Лілія намагається використовувати можливості, які надає їй життя (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У наш час саме діджитал і онлайн-навчання можуть дати зелене світло в майбутнє! Онлайн можна вчити мови, освоювати професії (візажист, кухар, дизайнер!), стежити за культурами різних країн, першими дізнаватися важливі новини, шукати рекомендації з книг і фільмів і робити себе розумнішими і більш різнобічними", - перерахувала переваги занурення в цифровий світ Лілія.