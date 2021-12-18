Лілія Ребрик показала, як і з ким проводить довгі зимові вечори

На кадрах "Дика сімейка" в затишних домашніх нарядах зібралася за столом і захоплено грає в настільну гру. За словами Ребрик, вони намагаються так розважатися хоча б раз на місяць.

"Як ви проводите час "довгими зимовими вечорами"? Ми всі зайняті по вуха люди й, як то кажуть, у метушні будніх днів інколи забуваємо про те, наскільки важливо зібратися всім разом за одним столом, відкласти телефони, забути про всі турботи й просто побути разом. Ми нашою дикою сімейкою любимо "єднатися" за настільними іграми. Хоча б раз на місяць усі вчотирьох розкладаємо настолку і на годинку-півтори забуваємо про зовнішній світ", - поділилася Лілія.

Лілія Ребрик розчулила сімейними кадрами з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Так, на цей раз вони спробували нову гру, яка допомагає розкрити творчу жилку і приміряти різні ролі.

"Завжди шукаємо щось новеньке, і цього разу це - "Гра в життя". Геніальна гра, тому що вчить прораховувати кроки наперед! Тут ти проживаєш всі важливі етапи - вчишся, працюєш, будуєш кар'єру і сім'ю, розважаєшся або вирішуєш завести домашнього улюбленця. Дуже правильна з точки зору психології гра передусім для дітей: неправильних рішень не буває, учасник може випробувати всі варіанти подій та обрати найкращий для себе, і розкрити себе творчо. Наприклад, Поліна у нас краще за всіх співає, Діана - обожнює заводити тваринок, а ми з Диким - їздити на пляж і розповідати історії!" - розповіла ведуча.