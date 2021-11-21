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Лілія Ребрик розчулила українців сімейним фото: приємно подивитися

Автор: Марина Настевич

Телеведуча і актриса Лілія Ребрик обожнює проводити вихідні зі своєю сім'єю - коханими чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною. Крім того, вона справжня господиня і частенько ділиться з шанувальниками смачними рецептами і корисними порадами.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася чарівним сімейним кадром і показала, чим вони займалися в суботній вечір.

На знімку все сімейство відображено на кухні біля столу, на якому стоїть великий апетитний торт. Всі одягнені в просту домашній одяг, а Лілія не стала наносити макіяж - вона завжди ходить вдома з чистим обличчям.

Батьки і діти променисто посміхаються і виглядають дуже щасливими.

Лілія Ребрик показала, як проводить вихідні з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну то й що, що пізній вечір ... Але ж всі разом! У вісім рук зробили! Що може бути краще?! "Чай! Торт! Спати!" Майже як назва фільму "Їж, молися, люби", - написала Ребрик.

Також ведуча попросила підписників порадити їй цікаві фільми і серіали для перегляду осінніми і зимовими вечорами.

Ті не змусили себе просити двічі, а заодно і залишили багато приємних слів Лілі та її сім'ї.

  • Захоплююсь вашою родиною, ви чарівні! Супер! Останнім часом не дивлюсь нічого кінематографічного. Немає часу. А ось життя вражає щодня
  • Як приємно дивитись на Вашу щасливу родину! Ви - неймовірні!!!
  • Я обожнюю вас!
  • Ну, ось як тепер після такого апетитного фото не піти і не поставити чайник
  • Який красивий тортик вишйов. Смачного вам
  • Такі гарні позитивчики
  • Ви "велика" розумничка, що так багато часу приділяєте дітям та сім'ї
  • Прекрасна і дружна сім'я!
  • Ви просто супер приємна родина
  • Крута сімейка
  • Дуже приємно бачити вашу щасливу сім'ю!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала на відео, у чому любить ходити вдома.

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Лілія Ребрик