Лілія Ребрик розчулила українців сімейним фото: приємно подивитися

На знімку все сімейство відображено на кухні біля столу, на якому стоїть великий апетитний торт. Всі одягнені в просту домашній одяг, а Лілія не стала наносити макіяж - вона завжди ходить вдома з чистим обличчям.

Батьки і діти променисто посміхаються і виглядають дуже щасливими.

Лілія Ребрик показала, як проводить вихідні з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну то й що, що пізній вечір ... Але ж всі разом! У вісім рук зробили! Що може бути краще?! "Чай! Торт! Спати!" Майже як назва фільму "Їж, молися, люби", - написала Ребрик.

Також ведуча попросила підписників порадити їй цікаві фільми і серіали для перегляду осінніми і зимовими вечорами.

Ті не змусили себе просити двічі, а заодно і залишили багато приємних слів Лілі та її сім'ї.