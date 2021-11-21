Лилия Ребрик умилила украинцев семейным фото: приятно посмотреть

На снимке все семейство запечатлено на кухне возле стола, на котором стоит большой аппетитный торт. Все одеты в простую домашнюю одежду, а Лилия не стала наносить макияж - она всегда ходит дома с чистым лицом.

Родители и дети лучезарно улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Лилия Ребрик показала, как проводит выходные с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну то й що, що пізній вечір… Але ж всі разом! У вісім рук зробили! Що може бути краще?! "Чай! Торт! Спати!" Майже як назва фільму "Їж, молись, люби", - написала Ребрик.

Также ведущая попросила подписчиков посоветовать ей интересные фильмы и сериалы для просмотра осенними и зимними вечерами.

Те не заставили себя просить дважды, а заодно и оставили много приятных слов Лиле и ее семье.