Лобода в прозорому бюстгальтері привітала себе з днем народження

Світлана Лобода сьогодні, 18 жовтня, відзначає свій 38-й день народження. Цей день популярна українська співачка вирішила відзначити романтичною фотосесією, яку вона влаштувала у ванній.

Для яскравих фото артистка вибрала прозорий бюстгальтер і прикраси на шию. Крім того, позаду себе вона поставила величезний букет червоних троянд, а в руці тримала келих вина.

Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка зізналася, що сьогодні вона щаслива як ніколи, тому що всі мрії вже здійснилися.

Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Сьогодні я щаслива, як ніколи. І нехай це почуття триватиме якомога довше! У мене є все, про що я мріяла... і навіть більше. У мене є ви, ваша любов, обожнювана сім'я. У мене є ти... З любов'ю і вдячністю ваша LO", - написала Світлана на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі, включаючи знаменитостей, також залишили свої привітання в коментарях до фото.

Кохана моя!! З твоїм днем!!! Добра, ніжна, талановита, розумна дівчинка!!! Нехай всі найщасливіші моменти примножуються з кожним роком, а поруч будуть рідні, любі, щирі люди!!! Міцно тебе обіймаю;

З днем народження, суперзірка;

Спасибі за те, що ви просто є... з Днем Народження, моя найбільша любов;

З днем народження! Ми вас безмежно любимо і цінуємо.

Нагадаємо, перед своїм днем народження Лобода повернулася до Києва.

Раніше ми писали про те, що Лобода загриміла в лікарню з травмою і болями.