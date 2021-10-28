Брехня токсична: екс-НеАнгел Вікторія висловилася про підлість і зраду під фото з Камінської

Артистки позують з кошенятами – Смеюха тримає в руках рудого, а Камінська посадила на голову сірого малюка.

"Брехня завжди токсична! Підлість завжди злочинна! Зрада завжди ранить! Зворотний бік любові - ненависть! Але зворотна сторона ненависті - любов! Я завжди вибираю любов", - написала Вікторія.

Вікторія опублікувала пост зі Славою і залишила неоднозначний підпис (фото: instagram.com/vikanablack)

Вона не уточнювала про що і про кого конкретно йде мова, але шанувальники в коментарях припустили, що конфлікти між екс-учасницями НеАнгелів себе не вичерпали.

"І знову ми не ангели, з пісні слів не викинеш!"- залишив під постом коментар мама Вікторії.

Шанувальники співачки почали шукати прихований сенс і підтекст в словах артистки. Вони почали ділитися припущеннями.

Тут прихований сенс. Стосується Слави. Любов стосується тварин. І все інше пов'язано зі Славою

Такі слова, кожне з двома значеннями. На фото зі Славою і кошенятками... любов точно про кошенят,а решта?

Від любові до ненависті один крок

Знову між дівчаткам пробігли кошенятки?

Ви знову посварилися?

Варто зазначити, що днями Слава опублікувавши на особистій сторінці кумедний неоднозначний ролик. "Скрізь є свої НеАнгели", - підписала вона виступ культової групи Ace of Base, учасниці якої фігурують в ролику. Тоді частина підписників артистки припустила, що таким чином Слава жартує над Вікторією, адже та любить запально танцювати на сцені під час виступів.