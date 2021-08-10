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Краща фігура українського шоубізу: екс-солістка НеАнгелів приголомшила тілом у бікіні

Автор: Марина Настевич

Колишня учасниця українського гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка будує зараз сольну кар'єру як співачка Viktoria, захопила шанувальників спекотними фото з відпочинку в Албанії. Дівчина вирушила позасмагати на пляжах Саранди і продемонструвала розкішну фігуру в купальнику.

Гарячими знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Віка позує на пляжі на тлі бірюзової води в ефектному бікіні в дрібний горошок. Дівчина відображена в дещо незвичайній позі - вона стоїть на колінах, широко розставивши ноги і нахилившись в одну сторону. Її довге темне волосся розпущене і красиво спадає збоку, а на обличчі - сонцезахисні окуляри з рожевими стеклами.

У підписі до фото співачка пообіцяла незабаром розкрити свій секрет стрункості, який у неї часто запитують.

"Дивлячись на цю фотографію, складається враження, що я згинаюся, як тростинка на вітрі. А щодо секрету стрункості, яким ви мене просите поділитися в кожному другому повідомленні в директ і під постом, а іноді навіть не просите, а вимагаєте і звинувачуєте, що я цей секрет ховаю від Вас. Я поділюся...", - написала виконавиця.

Віка виклала ще одне, навіть більш гаряче фото, на якому позує спиною до камери, грайливо обернувшись через плече і демонструючи пружні сідниці.

"Не можна" буває тільки для тих, хто запитує", - загадково зазначила зірка.

Вікторія Смеюха приголомшила мережу розкішною фігурою в бікіні (фото: instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі залишилися в захваті від розкішної фігури співачки, яку вони назвали ідеальною і "кращою в українському шоубізі".

  • Прекрасна і ідеальна
  • Що не фото, то шедевр!
  • Ідеальна просто! Твій секрет в якомусь чаклунстві
  • Яка красуня
  • Ну як можна бути ідеальною такою? Просто захват, комплімент від красивої дівчини
  • Вогонь!!!
  • Богиня
  • Не можна бути на світі красивою такою
  • Найкраща фігура українського шоубізу, красуня
  • Спекотна

Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала зворушливу зустріч з колишньою колегою по НеАнгелам Вікою.

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Віка Смеюхафигура