Краща фігура українського шоубізу: екс-солістка НеАнгелів приголомшила тілом у бікіні

Віка позує на пляжі на тлі бірюзової води в ефектному бікіні в дрібний горошок. Дівчина відображена в дещо незвичайній позі - вона стоїть на колінах, широко розставивши ноги і нахилившись в одну сторону. Її довге темне волосся розпущене і красиво спадає збоку, а на обличчі - сонцезахисні окуляри з рожевими стеклами.

У підписі до фото співачка пообіцяла незабаром розкрити свій секрет стрункості, який у неї часто запитують.

"Дивлячись на цю фотографію, складається враження, що я згинаюся, як тростинка на вітрі. А щодо секрету стрункості, яким ви мене просите поділитися в кожному другому повідомленні в директ і під постом, а іноді навіть не просите, а вимагаєте і звинувачуєте, що я цей секрет ховаю від Вас. Я поділюся...", - написала виконавиця.

Віка виклала ще одне, навіть більш гаряче фото, на якому позує спиною до камери, грайливо обернувшись через плече і демонструючи пружні сідниці.

"Не можна" буває тільки для тих, хто запитує", - загадково зазначила зірка.

Вікторія Смеюха приголомшила мережу розкішною фігурою в бікіні (фото: instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі залишилися в захваті від розкішної фігури співачки, яку вони назвали ідеальною і "кращою в українському шоубізі".