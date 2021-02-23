Найкраща матуся: Дженніфер Лопес зворушила мережу привітанням дітей з 13-річчям

"Мої прекрасні малта сьогодні підлітки!! МІЙ БОГ!! Не можу повірити, що минуло 13 років з тих пір, як я несла їх обох додому на руках посеред хуртовини. З цієї хуртовини з'явилися два ідеальних кокоса, які змінили моє життя і навчили мене істинному значенню любові. З тих пір це була найбільш чарівна подорож, повна пригод і радості... Сьогодні вранці я відчуваю стільки емоцій... так емоційно сьогодні... так пишаюся, щаслива і вбита горем, що я не можу зупинити час. Моїм двом турботливим, чутливим і особливим душам... Які, я знаю, змінять і перебудують світ по-своєму унікального образу... Ваша мама любить вас вічно... і на віки віків...", - написала Дженніфер під постом.

Дженніфер Лопес з дітьми (відео: instagram.com/jlo)

"Найкраща матуся у всьому світі!", "Це так солодко, боже, я буквально плачу Бажаю щасливого дня народження твоїм прекрасним кокосам", "З днем народження, Бог вас благословив", - пишуть фанати, які також не можуть повірити, що дітям вже 13.

Пізніше Дженніфер виклала ролик, де змішала кадри з дитинства і сьогодення. Вийшло дуже мило!