Найкраща матуся: Дженніфер Лопес зворушила мережу привітанням дітей з 13-річчям

В сім'ї Дженніфер Лопес свято: діти співачки, двійнята Емма і Макс, відзначили своє 13-річчя. З такої нагоди любляча мама зробила зворушливий пост.
Вона опублікувала коротке відео, на якому вітає їх вранці, принісши в ліжко частування і яскраві листи-привітання.
"Мої прекрасні малта сьогодні підлітки!! МІЙ БОГ!! Не можу повірити, що минуло 13 років з тих пір, як я несла їх обох додому на руках посеред хуртовини. З цієї хуртовини з'явилися два ідеальних кокоса, які змінили моє життя і навчили мене істинному значенню любові. З тих пір це була найбільш чарівна подорож, повна пригод і радості... Сьогодні вранці я відчуваю стільки емоцій... так емоційно сьогодні... так пишаюся, щаслива і вбита горем, що я не можу зупинити час. Моїм двом турботливим, чутливим і особливим душам... Які, я знаю, змінять і перебудують світ по-своєму унікального образу... Ваша мама любить вас вічно... і на віки віків...", - написала Дженніфер під постом.
Дженніфер Лопес з дітьми (відео: instagram.com/jlo)
"Найкраща матуся у всьому світі!", "Це так солодко, боже, я буквально плачу Бажаю щасливого дня народження твоїм прекрасним кокосам", "З днем народження, Бог вас благословив", - пишуть фанати, які також не можуть повірити, що дітям вже 13.
Пізніше Дженніфер виклала ролик, де змішала кадри з дитинства і сьогодення. Вийшло дуже мило!
Раніше співачка здивувала громадськість своїм вічно молодим зовнішнім виглядом.
Також співачка обожнює демонструвати свою витончену фігуру.