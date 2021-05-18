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Краща модель: Ешлі Грем в крихітних шортах похвалилася розкішними формами

Автор: Lite

Ешлі Грем знає, що шанувальники люблять її за те, що вона не намагається прикидатися кимось на догоду суспільним стандартам.

А тому на її сторінці з'явився новий пост з целюлітом, який став як завжди дуже популярний.

Ешлі позує в крихітних шортах, зшитих з сірого трикотажу, а також світшоті. Модель повернулася спиною, демонструючи свою фігуру. Вона не стала ретушувати фото, залишивши на ногах і сідницях целюліт.

Варто було 33-річній моделі plus size опублікувати знімок, як на неї обрушився шквал компліментів. Багато шанувальників дякують модель за те, що вона підтримує жінок, які не можуть похвалитися класичними подіумними параметрами. Саме так і повинна виглядати модель, впевнені вони.

Ешлі Грем целюліту не соромиться (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Принаймні, ваш чоловік робить такі круті ракурси... Мій залишає мені 4 підборіддя і ще 2 бочки, про які я не знала, що вони у мене є", "Мені дуже подобається, як я себе почуваю, дивлячись на твої фотографії. Ти надихаєш мене відчувати себе комфортно у власній шкурі, незалежно від кількості ямочок на ній, і вселяєш впевненість, що в шортах ти можеш виглядати до біса круто", "Що б ви не робили... НІКОЛИ НЕ ПРИПИНЯЙТЕ МОДЕЛЮВАТИ!!!! ", "Мені дуже подобається твоя енергія. Ти надихаєш мене і багатьох інших так, як ти навіть не уявляєш!", "Ці стегна. У мене такі стегна. Спасибі, спасибі, спасибі", - пишуть їй фоловери.

Нагадаємо, Ешлі нещодавно випустила бритви та інші приналежності для ідеальної шкіри. В гарячих роликах вона показала свою справжню фігуру.

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