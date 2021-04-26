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Краща завжди: 47-річна Вікторія Бекхем захопила стрункою фігурою в бікіні

Новость на русском → Майямі, Понеділок 26 квітня 2021 19:27
Краща завжди: 47-річна Вікторія Бекхем захопила стрункою фігурою в бікіні Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем, якій нещодавно виповнилося 47, як і раніше може похвалитися "дівочою" стрункою фігурою. А тому не відмовляє собі в спокусливих вбраннях і таких же фото.

Нові знімки в блозі зірки зроблені під час морської подорожі. І Вікторія, звичайно ж, позує в бікіні.

Класичний чорний купальник Вікторія Бекхем доповнила пляжною сукнею-халатом яскравого забарвлення. Укорочене, з широкими рукавами і поясом на талії, плаття відмінно підкреслило струнку фігуру знаменитості. Доповнили лук солом'яний капелюшок, окуляри-авіатори, а також золоті сережки і ланцюжок.

Краща завжди: 47-річна Вікторія Бекхем захопила стрункою фігурою в бікініКраща завжди: 47-річна Вікторія Бекхем захопила стрункою фігурою в бікіні

Вікторія Бекхем в пляжному образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Поцілунки з Miami! У моїх улюблених сонцезахисних окулярах з останньої колекції #VBEyewear! Комбінований квадрат без обідка", - написала Вікторія, передбачаючи питання шанувальників.

"Така прекрасна", "Дивовижна", "Краща завжди", "Оглушлива", "Виглядаєш просто прекрасно!", "Красуня", "Це просто удар", " Вікторія, ти виглядаєш так красиво, скажи Девіду, як пощастило вам обом один з одним!", "Класна", - не вщухають компліменти від захоплених фанатів.

Нагадаємо, раніше Вікторія показала обличчя поблизу, захопивши молодим зовнішнім виглядом.

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