Кращі виходи Дженніфер Еністон у вечірніх сукнях

Дженніфер Еністон, якій 11 лютого виповнюється 53, завжди була прикладом для наслідування мільйонів шанувальників. Фанати хотіли "бути, як Джен" у всьому. Починаючи з укладки Рейчел з "Друзів" до надихаюче оптимістичного погляду на світ і пристрасті до здорового способу життя.

Ще одна вічна любов актриси – мода. Екс-дружина Бреда Пітта завжди цікавилася питаннями стилю і водила дружбу з кращими дизайнерами. Актриса пробувала численні поєднання, врешті-решт, відшукавши безпрограшні для себе варіанти.

У звичайному житті зірка обирає розслаблений кежуал, денім і класичні костюми. Як справжній гурман, Еністон обожнює вінтажні речі і навіть часом демонструє їх на світських раутах.

Що стосується виходів, Дженніфер обожнюває вишукану класику, на довгі роки ставши головною фанаткою маленького чорного плаття. За останній час вона відшукала масу цікавих моделей у Saint Laurent, Versace і Valentino. Також зірка обожнює вишукані вбрання Bottega Veneta, розкішні Loewe і Dior.

Не дивно, що коли Дженніфер виходить на червону доріжку, від неї складно відірвати погляд. Милуємося!

Кращі вечірні виходи актриси (фото: Getty Images)