Кращий на планеті: дружина Комарова душевно привітала чоловіка-іменинника і влаштувала романтику в Одесі

Хоч Південна Пальміра зустріла їх дощем, але це не могло зіпсувати святковий настрій закоханих.

Дмитро похвалився смачним сюрпризом від коханої - тортом зі своєю фігуркою-мініатюрою з мастики, яка розмістилася на глобусі-Земній кулі. Подарунок вийшов не просто символічним, а ще й апетитним.

"Мій чоловік - найкращий на всій планеті. З днем народження, коханий", - підписала фото ласощів Олександра.

Олександра тепло привітала коханого чоловіка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Ведучий же записав відеозвернення до друзів і шанувальників програми "Світ навиворіт". "Хочу насолодитися Одесою і передаю вам величезне спасибі. Кожне ваше привітання для мене - найкращий подарунок!" - запевнив щасливий іменинник.

Телемандрівник зізнався, що не відчуває вік – він відчуває себе точно так же, як і 20 років тому.

"Чи змінився я? Мій стиль життя, звичайно ж, змінює. Поріг страху змістився, налякати практично неможливо. Позаштатних ситуацій стільки, що виробився рефлекс приймати рішення миттєво – в моїй роботі по-іншому не можна. Особливо сильно змістився поріг здатності дивуватися", - зізнався ведучий.

Дмитро підвів підсумки у свій 38-й день народження (фото: instagram.com/komarovmir )

Все те, що залишилося за кадром зйомок "Світу навиворіт", зберігається в його особистому "сервері" в голові і він навіть готовий написати путівник зі спогадами. "З моєю роботою за 20 років я пережив стільки, що вистачить вже на багатотомник, а не одну книгу. Тільки писати її зараз ніколи - зроблю це коли - небудь потім, на дачі, яку побудую в Карпатах", - поділився далекосяжними планами іменинник.

За словами Дмитра, подорожі навчили його людяності, любові до людей, розумінню, що всі вони, незважаючи на суттєві відмінності, хочуть одного - любові, поваги, самореалізації, гармонії, сімейного щастя, здоров'я близьким і собі, миру і добра.

У планах у Комарова - не зупинятися і йти тільки вперед, дивувати глядачів і дивуватися самому.

"Я знаю, що в своєму новому році не раз запізнюся на поїзд або літак, проїду десятки тисяч кілометрів, будуть сотні безсонних ночей, ранніх підйомів і непередбачених ситуацій", - і він до цього абсолютно готовий.