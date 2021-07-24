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Не найкращий спосіб схуднути: Влад Яма зізнався, на якій дієті набрав 8 кілограмів

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Субота 24 липня 2021 18:01
Не найкращий спосіб схуднути: Влад Яма зізнався, на якій дієті набрав 8 кілограмів Хто проти дієт, хто - за? (Фото: прес-служба 1+1)
Автор: RBC.UA

Ірина Ванникова, Влад Яма та Руслана Писанка розповіли про своє ставлення до харчування і дієт.

Ведучі денного інфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1 розповіли читачам РБК-Україна невідому багатьом правду про спроби схуднути. Для цього вони разом з лікарем-дієтологом Ганною Белокоз в прямому ефірі говорили про фруктові дієти.

Дієтологиня продемонструвала, що на один кілограм дині припадає аж 16 чайних ложок цукру (1 чайна ложка - це 5 грамівцукр у- ред.). І це при тому, що, за рекомендаціями ВООЗ, людинамаєвживати максимум 5 чайних ложок цукру на день.

Ірина Ванникова зізналась, що у житті вже багато років дотримується здорових звичок.

"Фрукти - не найкращий спосіб схуднути, вони корисні тільки до певної міри. Я ніколи не пробувала фруктових дієт і серед знайомих у мене нема тих, хто пробував. Якщо ти хочеш схуднути - треба просто зменшувати порції, не їсти смаженого, жирного, чипсів та виключити солодкі напої. Основа здорового харчування проста і доступна - нежирне м'ясо або риба + овочі, а зранку можна каші".

Влад Яма розповів, що вперше він спробував дієту 14 років тому, після участі у проєкті "Танці з зірками". Тод іведучий випадково схуд через стрес. І тому тренер призначив йому спортивну дієту, - з високим вмістом білків. Зрештою танцівник набрав 8 кілограмів і повернув свою нормальну вагу.

Не найкращий спосіб схуднути: Влад Яма зізнався, на якій дієті набрав 8 кілограмівКавун треба їсти для задоволення, а не для схуднення, впевнений Яма (фото: прес-служба 1+1)

А от щодо фруктових дієт, то Влад чув відгуки про кавунову, проте не дуже вірить в її ефективність.

"Більшу частину свого усвідомленого життя я обмежую себе у харчуванні. Я розумію, що можна їсти, а що не можна. Намагаюсь порушувати ці правила якомога рідше. Кавун - мій улюблений десерт, разом з черешнею. Після зустрічі з дієтологом мої сумніви у кавуновій дієті тільки посилились. Неможливо схуднути, вживаючи таку величезну кількість цукру. Це все - стереотипи. Кавун треба їсти для задоволення, а не для схуднення - це точно".

Більше зелені, менше фруктів: нутриціолог розповіла, як харчуватися при набряках

Не найкращий спосіб схуднути: Влад Яма зізнався, на якій дієті набрав 8 кілограмівФрукти - фруктами, а дієта - дієтою (фото: pexels.com)

А Руслана Писанка заявила:

«Я завжди буду на стороні всіх жінок, незалежно від того, якого розміру у них тіло, бо мають світитися очі. Це найголовніша і найкрутіша дієта - бути щасливою! Я дієти не люблю взагалі. Хоча і розумію, що деякі з них працюють і, можливо, потрібні для здоров’я за призначенням лікаря.

Я не дуже люблю фрукти на щодень, і тому мені простіше в раціоні уникнути перебільшення такого цукру. Однак мені подобаються кавун, диня, сливи, груші, чорниці. І тож найголовніше, що я дізналась від нашої гості-дієтологині Анни Бєлокоз - фруктів та ягід бажаноз'їдати лише 400 грамів на добу - рекомендація для здоров’я і гарного самопочуття".

Раніше нутриціолог попередила про шкоду заморожених ягід з супермаркету.

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