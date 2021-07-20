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Шкідливі для здоров'я: нутриціолог розповіла, що не так із замороженими ягодами в супермаркеті

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Вівторок 20 липня 2021 11:09
Шкідливі для здоров'я: нутриціолог розповіла, що не так із замороженими ягодами в супермаркеті Краще морозити ягоди самостійно (фото: instagram.com/naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Про користь заморожених фруктів, овочів і ягід фахівці з харчування твердять не перший рік. Але, виявляється, якщо купувати їх в супермаркеті, можна отримати не просто неякісні продукти, а навіть небезпечні.

Вероніка Натуромама в своєму Instagram розповіла, що не так з такими заморозками.

  • Небезпека заморозок з массмаркету, в першу чергу, в тому, що сировина заморожується з консервантами, їх не вказують на упаковці.
  • Також, в основному, заморозка - це дешева китайська сировина, а Китай - найбільш забруднена країна у світі. Не дивуйтеся, якщо на упаковці написано, мовляв, вироблено у вашій країні, у випадку з більшістю продуктів мова йде про розфасовку і упакування.

Шкідливі для здоров'я: нутриціолог розповіла, що не так із замороженими ягодами в супермаркетіНайкраще - заморозити ягоди самостійно (фото: pexels.com)

Доведено, що при правильному заморожуванні продукти зберігають більше вітамінів, мінералів і максимум своїх корисних властивостей, ніж свіжі аналоги.

Це пов'язано з тим, що багато свіжих продуктів, які приїжджають з інших країн, спочатку містять менше корисних речовин (вітамінів, мінералів), ніж місцеві овочі або фрукти в сезон.

До того ж зимові овочі з массмаркету містять хімікати від цвілі і для подовження терміну придатності.

  • Так, наприклад, зелений горошок через довге зберігання на полицях магазину втрачає 77 % корисних властивостей, а якщо його заморозити, то це дозволить зберегти 94 % вітамінів.

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  • Через 2 дні після збору шпинат втрачає 75 % вітаміну С, спаржа і брокколі - до 80 %.
  • Кількість фолієвої кислоти залишається незмінною протягом року її зберігання в замороженому вигляді.
  • На рівень вітаміну В2 заморозка практично не вплива є- втрати всього 4 %.

Виявилося, що при заморожуванні в клітинах чорниці і лохини утворюються кристали води, які руйнують тканини плоду і роблять антоціани (потужні антиоксиданти) більш доступними. У разі цих ягід заморозка підвищує їх користь.

Раніше лікар назвала топ ознак зневоднення організму.

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