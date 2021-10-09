Кохаю її шалено: Потап влаштував Каменських "солодку втечу" в Мадрид

Так, Потап виклав миле фото в обнімку зі щасливою дружиною з аеропорту і зізнався, що досі іноді не розуміє, за що така красуня вибрала його, а також зізнався Насті в любові.

Настя Каменських і Потап полетіли в осінню подорож (фото: instagram.com/realpotap)

"Красиві дівчатка завжди вибирають потужних хлопців, тому що вони знають, що їх будуть любити, а гарненькі хлопці знають, що вони хороші собою і часто люблять себе більше партнера... Не завжди звичайно, бувають збалансовані божественно красиві пари, крім голлівудських, в них я не вірю, знаю, як воно там, але теж не без винятків, що підтверджують правило... Але я завжди дивувався, як ця красуня вибрала мене, вона просто знає, що я кохаю її шалено, набагато більше самого себе! My lovely wife & our future adventures!"- написав продюсер.

Як виявилося, він відвіз кохану в Мадрид - не дарма ж співачка добре говорить по-іспанськи і обожнює цю культуру. Артисти зупинилися в п'ятизірковому готелі The Westin Palace. Вони вже встигли прогулятися по Мадриду і відвідали шоу фламенко, про що розповіли в своїх Stories.

Каменських також показала кілька знімків з прогулянки містом. Для романтичного променаду з чоловіком вона вибрала міні-сукню в цяточку, що нагадує забарвлення далматинця. Артистка доповнила лук чорною шкіряною косухою, чорними колготками і грубими черевиками, а також сумкою від Prada.

Настя позувала прямо на пішохідному переході і подякувала коханому за цю поїздку.

"Спасибі, коханий, за цю солодку втечу. Мені зараз це так необхідно", - тепло написала виконавиця.

Настя Каменських прогулялася по Мадриду в оригінальній сукні (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап же виклав смішне відео з готелю, на якому вони з дружиною виконують забавний танець і в процесі він зачіпає рукою люстру, з якої відвалюються деякі частини.

"Ой", - прокоментував казус артист.