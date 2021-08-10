Не люблю презервативи: Коляденко розповів про інтим з Білик

Якщо люди сваряться, значить вони люблять одне одного. У нас з Ірою були сварки раз на два тижні. То я викидав дивани, то різав картини, то заліплював її косметику, а потім вибачався, біг до найдорожчих магазинів столиці і купував найкращі речі. Ми жили по-італійськи - раділи, веселились, співали і лаялись! Я ревнував, тому що я така людина, міг ревнувати її навіть до стовпа.

Коляденко розповів про відносини з Білик (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

За словами артиста - любов між ними була велика, доказом чого стала історія про першу близькість зіркої пари. Діма Коляденко зізнається - для того, щоб перейти до наступного етапу їхніх стосунків, йому довелось кілька разів навідатись до клініки.

Ми вирішили, що якщо у нас любов, можна почекати і перевіритись. І мене її особистий водій відвіз у медичний центр, де я здав аналізи. Більше того, ми чекали результати 2 тижні. Уявляєте, наскільки все серйозно! Ми терпіли і нічого страшного. І заради кохання я готовий на все. Я просто не люблю презервативи, тому бережу себе і партнерку. Я люблю, щоб було з любов’ю і без будь-якої хімії. Але для цього потрібно здавати аналізи і чекати результати.

Зараз же у колишніх закоханих прекрасні стосунки. Артист запевняє - на зйомки шоу він приїхав з вечірки, де відпочивав в колі близьких друзів, серед яких і сама Ірина Білик: