Любов на пляжі: Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото з чоловіком

Зірка показала нові фото з відпочинку

Кім Кардашьян нещодавно виповнилося 40, і цю подію вона відсвяткувала з розмахом. Зірка випустила нову колекцію косметики, для чого підготувала жарку фотосесію. А потім вирушила в компанії сім'ї і близьких друзів на приватний острів, щоб як слід насолодитися сонцем і океаном. Зірка вже показала масу фото з цієї події, а також розповіла про незвичайні розваги, розкішні подарунки та інші деталі свого дня народження. Фото компанії вже який тиждень хвилюють послідовувачів знаменитості. А ось кадри з коханим чоловіком Каньє Уестом стали з'являтися в блозі зірки тільки нещодавно. Як видно, репер приєднався до гостей пізніше.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одне з останніх фото особливо порадувало фоловерів Кім. На ньому знаменита інстадіва і бізнесвумен з'явилася в компанії чоловіка. Знімок, зроблений на тлі океану, вийшов романтичним і зворушливим. Особливо якщо врахувати той факт, що останнім часом в мережі широко обговорювалися новини, що пара Кім і Каньє переживає серйозну кризу і буквально на межі розриву.

Кім на фото постала в чорному облягаючому комбінезоні, а також кросівках. Лук 40-річної красуні доповнили чорні сонцезахисні окуляри. Каньє йде поруч, також одягнений у спортивні речі: синю футболку і коричневі штани, які доповнив білими кросівками. У якості підпису Кім залишила емодзі у вигляді хвилі.Також раніше Кім виклала фото і більш гаряче, де приміряла яскраво-жовте боді.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян зворушила фанатів зворушливим привітанням своїй мамі.