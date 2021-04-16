RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Любов в раю: Кухар і Стоянов заворожили романтикою під пальмами

Автор: Марина Настевич

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов насолоджуються відпочинком біля океану - пара вирушила на острів Шрі-Ланка, причому на цей раз без дітей, щоб побути лише вдвох. Балерина не пропускає нагоди продемонструвати свою витончену фігурку в купальнику, а новий кадр і зовсім повний "фривольностей".

Романтичний і в той же час пристрасний кадр опублікував у своєму Instagram Олександр.

Подружжя відображені біля басейну під покровом пальм. Стоянов підняв мініатюрну Кухар, а та обвила руками його шию і цілує коханого в губи.

Пікантності знімку надає наряд балерини у вигляді білої напівпрозорої сукні-сітки, її чоловік і зовсім в одних лише плавальних шортах.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов показали пристрасть на відпочинку (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Будь-яке місце стає ще прекраснішим, коли ти поруч", - зворушливо звернувся до дружини Олександр.

У коментарях користувачі мережі залишили солодкій парочці багато теплих слів.

  • Мої чудові
  • Казкові
  • Прекрасні
  • Яка ви гарна пара
  • Ви такі прекрасні
  • Любо-дорого дивитися, ну як таку маленьку пташку можна не любити, ось так треба носити до ста років
  • Коли два пазла збіглися
  • Романтика зашкалює

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар подражнила гарячим фото з басейну під час відпочинку з чоловіком на Шрі-Ланці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Катерина КухарАлександр Стоянов
Читайте також
Дюймовочка в джунглях: Кухар в бікіні блиснула точеними формами з особливого приводу
Що за фривольності! Катерина Кухар блиснула витонченою фігурою в бікіні
Прогноз погоди