Любовь в раю: Кухар и Стоянов заворожили романтикой под пальмами

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов наслаждаются отдыхом у океана - пара отправилась на остров Шри-Ланка, причем на этот раз без детей, чтобы побыть только вдвоем. Балерина не упускает случая продемонстрировать свою точеную фигурку в купальнике, а новый кадр и вовсе полон "фривольностей".
Романтичный и в то же время страстный кадр опубликовал в своем Instagram Александр.
Супруги запечатлены у бассейна под сенью пальм. Стоянов поднял миниатюрную Кухар, а та обвила руками его шею и целует любимого в губы.
Пикантности снимку придает наряд балерины в виде белого полупрозрачного платья-сетки, ее муж и вовсе в одних лишь плавательных шортах.
Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали страсть на отдыхе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Любое место становится ещё прекрасней, когда ты рядом", - трогательно обратился к жене Александр.
В комментариях пользователи сети оставили сладкой парочке много теплых слов.
Напомним, что ранее Екатерина Кухар подразнила горячим фото из бассейна во время отдыха с мужем на Шри-Ланке.