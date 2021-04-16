Любовь в раю: Кухар и Стоянов заворожили романтикой под пальмами

Супруги запечатлены у бассейна под сенью пальм. Стоянов поднял миниатюрную Кухар, а та обвила руками его шею и целует любимого в губы.

Пикантности снимку придает наряд балерины в виде белого полупрозрачного платья-сетки, ее муж и вовсе в одних лишь плавательных шортах.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали страсть на отдыхе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Любое место становится ещё прекрасней, когда ты рядом", - трогательно обратился к жене Александр.

В комментариях пользователи сети оставили сладкой парочке много теплых слов.