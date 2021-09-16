Кохання усього життя: Кухар і Стоянов зворушили ніжними зізнаннями в річницю весілля

Виявилося, що два роки тому 14 вересня ефір "Танців з зірками" був цілком присвячений весільній тематиці, а саме – подружжю Катерині та Олександру, адже саме в цей день вони офіційно зв'язали себе узами шлюбу.

У метушні днів зіркова пара забула про знаменну дату, і згадала лише після нагадування в гаджетах. З такого значимого приводу Катерина приготувала для чоловіка особливі зізнання в коханні. Не обійшлося і без пікантних особистих подробиць про приватне життя подружжя.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом 12 років, але розписалсь лише два роки тому (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Люблю тебе за наш ідеальний симбіоз. Він вшитий в нас навічно і живе в розумінні один одного, в тому наскільки ти готовий жертвувати своїми егоїстичними принципами, а я в свою чергу, своїми. Ось, наприклад, ти лежиш вже в ліжку, твоє тіло налаштувалося на відпочинок, а потрібно встати, вимкнути світло або приготувати чай. Після вистави це важко зробити, хочеться лежати і не рухатися. Але ти встаєш і робиш. Це не повинна робити весь час одна людина. Такі дрібниці, найбільш показові", - поділилася особистим прима-балерина.



"Люблю тебе за те, що поруч з тобою я відчуваю себе дівчинкою. Люблю робити тебе щасливим, люблю смішити тебе, люблю, за те, що ти підтримуєш мене в житті і на сцені, що завжди поруч!" - звернулася вона до коханого чоловіка.



Катерина та Олександр вважають один одного коханням всього життя (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Олександр вирішив публічно відповісти дружині і в черговий раз зізнатися їй в почуттях, назвавши коханням всього життя. Він супроводив текст чорно-білим атмосферним портретним фото з коханою.

"Я буду готувати тобі чай навіть тоді, коли мої руки не зможуть тримати чашку так само міцно, як зараз! Люблю! P. S. І так, в п'ятницю після" Жизелі" тебе чекає масаж і наберу ванну з молоком", - пообіцяв турботливий чоловік судді "Танців з зірками".