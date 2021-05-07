Історія кохання і дурості: Стоянов зізнався, як жорстоко покалічив себе заради Кухар

Катерина Кухар і Олександр Стоянояв - красива і щаслива балетна пара . Вдома вони – чоловік і дружина, на сцені – партнери. А також чоловік займається продюсуванням коханої, яка після "Танців з зірками" стала улюбленицею телеглядачів. Заради Катерини Олександр колись пішов на екстремальний вчинок - він спеціально зламав собі руку!

У програмі " Позаочі " Стоянов показав шрам, що залишився йому на пам'ять після любовних перипетій.

"Ця історія кохання і дурості юнацької. Мені потрібно було їхати на гастролі, я не хотів, але це потрібно було зробити в наказовому порядку. А у мене ейфорія, любов. І я подумав: якщо не можна відмовитися, то доведеться зробити так, щоб мене не взяли", - пояснив своє рішення він.

Олександр пошкодив сухожилля і зв'язки. А кістки, за його словами, у артиста виявилися міцними.

"Спочатку бив об бетонний кут. Потім стало боляче, обмотав рушником - під окріп. У мене ж радники, 10 пацанів в роздягальні. Нічого не спрацьовує. Потім пішов на рептицію, роблю піруєт і такий спеціально об кут рояля", - після цього травмований, але щасливий палко закоханий поїхав до лікаря.

Катерина і Олександр виховують двох дітей - Тимура і Настю (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Олександр не приховує, що мріє про ще одного малюка, але тиснути на дружину не хоче.

"Я розумію, що народити дитину жінці, ще й балерині – це шматок здоров'я. А, по-друге, повернутися на сцену – це дуже складно. Мені шкода мучити свою дружину. Тому, якщо раптом вона скаже, що йде зі сцени і готова до ще однієї дитини – я із задоволенням. Як тільки вона зав'яже зі сценою, буде надія", - з посмішкою поділився своєю заповітною мрією артист балету.

До слова, Олександр згадав, що раніше користувався увагою не тільки жіночої, але і чоловічої статі.

"Були цікаві пропозиції. Навіть одного разу натякали на те, що якщо ти з нами, то у тебе буде все, що ти хочеш. Хлопці, спасибі, я досягаю всього своєю працею", - розповів про свою реакцію на пропозиції від представників сильної статі Стоянов.

Олександр заради коханої пішов на ризик

Артист зізнався, що обожнює швидкість, але намагається себе обмежувати.

"З кожним роком все менше і менше хочеться ганяти. Я по Києву можу 200-220. Це швидкість, при якій ти отримуєш адреналін", - зізнався у своїй небезпечній слабкості Олександр.