Яма висловився про роман із Могилевською: були ці моменти

Влад Яма відверто зізнався, чи був у нього роман з Наталією Могилевською. Відомий український хореограф став партнером співачки в проекті "Танці з зірками" у 2006 і 2007 році, після чого знявся в кліпі артистки "Этот танец". З тих пір чутки про роман між Владом і Наталією не вщухають, і не безпідставно, адже "хімію" між співачкою та її партнером побачити було нескладно.

Про стосунки з Наталією Могилевською Влад Яма розповів у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Влад каже, що тоді його думки були зайняті лише тим, як правильно вибудувати роботу з непростою партнеркою.

"Про складність характеру Наталії Могилевської я дізнався за два роки до нашого офіційного знайомства. Одного разу я побачив її в роботі: вона давала вказівки одному з артистів-початківців і дуже його лаяла. Дуже сильно. Я на той момент жодного разу не чув таких слів від жінок", - згадує Влад.

Тоді хореограф зрозумів, що з Наталією потрібно порозумітися ще до початку спільної роботи. Він роз'яснив партнерці, що в танцювальному залі лаятися не можна - адже це місце святе. Якщо хочемо з'ясувати стосунки, потрібно вийти і з'ясувати все там.

Наталія погодилася на ці умови, і тоді вони змогли почати працювати. Пара стала фіналістами першого та третього сезону "Танців з зірками". Під час репетицій і виступів вони були настільки органічні, що навіть їм самим здавалося, що вони пара.

Наталія Могилевська і Влад Яма, самба (відео: YouTube/Mogylevskaya)

"Все це було під час танцю. Тобто коли важливий кожен вдих і видих, коли потрібно думати, про що історія танцю і максимально викластися в залі і тим більше на паркеті. Навіть мені здавалося, що ми пара. Були ці моменти, секунди, - розповідає Яма. - Після танцю, в реальному житті, на тренуваннях - ні".

Адже на той момент у Влада була кохана дівчина Ліліана, яка згодом стала його дружиною. Нещодавно вони відзначили "чавунне весілля" - шість років з дня одруження.

Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: прес-служба)

Раніше ми писали, як змінився Влад Яма за роки участі в якості танцівника, хореографа і судді на "Танцях з зірками".