Яма заговорив про поповнення в родині і розсекретив сварки з дружиною: були ревнощі і претензії

Цього року, 21 вересня Влад Яма з дружиною Ліліаною відзначили 7-ту річницю весілля, разом закохані вже близько 12 років! Дружина судді "Танців з зірками" згадала, як під час торжества наречений отримав серйозну травму, та й погода підкачала. Але свято закоханим це не зіпсувало. Зараз пара ростить сина Леона і радує шанувальників щасливими фото в соцмережах.

В інтерв'ю лаві Дьоміну в рамках YouTube-проекту " 29 питань " Влад і Ліліана розповіли про сімейні конфлікти, ставлення один до одного і навіть плани на поповнення в сімействі.

"У нас серйозні кризи були на початку - в перші два роки. А далі вже дрібні. У побуті нормально все було, але були якісь ревнощі і претензії один до одного. Мені здається, я був занадто молодий, але потім все пройшло", - зізнався Влад.

У дружині хореографа дратує її повільність, хоча Ліліана вважає, що більш повільна не вона, а її чоловік. "Вона завжди повторює те, що я говорю", – зі сміхом зазначив хореограф.

Влад Яма з дружиною щасливі разом ось уже 12 років, 7 з них - у шлюбі (фото: instagram.com/vladyama_official)

Ліліана може образитися, якщо Влад не звертає на неї уваги. "За роботою він іноді про мене забуває", - зазначає дівчина.

"Так буває. Після насиченого дня хочеться прийти додому і просто впасти, втикнути в телевізор і майже не розмовляти", - визнав свої прорахунки Влад.

Найромантичнішою для пари була поїздка в Туніс. "Це було задовго до весілля, років 12 тому. Прямо була дуже гаряча поїздка", - з посмішкою згадало подружжя.

Влад і Ліліана раніше дуже ревнували один одного (фото: instagram.com/vladyama_official)

Випробування славою Влад, на думку дружини, пройшов більш ніж гідно. "Нові вершини - це випробування долею. Зіркова хвороба його не торкнулася. І це класно", - зазначила Ліліана.

Дружина хореографа зізналася, що Влад – більш емоційний в їх парі. "Взагалі ми спокійні, насправді", - зазначає дружина судді "Танців з зірками".

Для щастя подружжю треба близько 10 000 доларів на місяць. Пара живе в квартирі, а будинок використовує як дачу, де сім'я любить проводити час.

Влад натякнув на бажання мати ще дітей

Влад і Ліліана вважають, що вони духовна і щаслива сім'я. "Гавриків ще хочеться!" - заявив Влад, натякнувши на поповнення.