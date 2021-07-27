Магія ранку: грайлива Настя Каменських повністю оголилася в басейні
Українська співачка Настя Каменських багато працює і тому ще більше цінує дні, які можна провести вдома - ну або хоча б почати. Разом з чоловіком Потапом вона живе в заміському будинку з басейном, де обожнює поніжитися влітку. Артистка показала фанатам свою ранкову магію і не на жарт завела мережу, адже вона позувала повністю оголеною.
Пікантний кадр був опублікований в Instagram виконавиці.
Оголена Настя позує в басейні, спершись на бортик і променисто посміхаючись. Завдяки такій позі груди зірки приховані за руками, а ось голі сідниці вона все ж злегка розмила в Фотошопі.
Волосся співачки зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.
Як зізналася Каменських, вона любить ось так от почати літній день.
Настя Каменських позувала повністю оголеною в басейні (фото: instagram.com/kamenskux)
"Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, що прокидається після ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І не поспішаючи зустріти новий день", - поділилася артистка.
Користувачі мережі оцінили жаркий знімок і засипали Настю захопленими коментарями, а деякі жартома посумували, що вона розмила саму красу.
- Занадто розмито
- А водичку то даремно заблюрили
- Красуня
- Шикарно і шикарна
- Красива магія
- Ідеально
- НАСТЮША зробила наш день
- Якщо гарна, то гарна!!! Що ще сказати
- Красива і свіженька
- Наша Дженніфер Лопес
- Яке гаряче фото
- Навіщо ж розмили таку красу?
- Попа як у Кім
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у купальнику показала свій активний водний відпочинок у Туреччині.